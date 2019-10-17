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Bomba iddia! Trabzonspor, Sivasspor'un yıldızını transfer ediyor

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş'ı devre arasında transfer edeceği iddia edildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:28
Bomba iddia! Trabzonspor, Sivasspor'un yıldızını transfer ediyor

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor, devre arası ve sezon sonu için de planlamalarını yapmaya başladı.

Trabzonspor'dan sürpriz hamle!

Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'deki futbolcuları mercek altına aldığı öğrenildi. Bu isimler arasında Sivasspor'da forma giyen orta saha Mert Hakan Yandaş ön plana çıktı. Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev yaptığı 7 maçta 3 gole imza attı. Bordo-mavililerin, Sivasspor ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek oyuncuyu devre arasında uygun bir maliyetle renklerine bağlamaya çalışacağı iddia edildi.

2006 yılında futbola Bursa Güvenspor'da başlayan Yandaş, 2010'a kadar burada görev yaptı. Sonrasında Oyak Renault'ya transfer oldu. 2012'de 18 yaşında A takıma yükseldi ve burada profesyonel oldu. Her takımda çalışkanlığı ve azmi ile dikkat çeken başarılı futbolcu, sırasıyla Altınordu, Tire 1922, Menemen Bld'de forma giydi ve ardından Süper Lig'de ve Sivasspor'a transfer oldu. 1.74 boyundaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 167 maça çıktı ve rakip fileleri 58 kez sarsıp 3 de asist yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:28
  1. Bursa
  2. Trabzonspor
  3. Mert Hakan Yandaş
  4. Demir Grup Sivasspor
  5. Sivasspor
  6. Süper Lig

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