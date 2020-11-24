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Dünya Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'
Dünya

Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'

Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşın henüz bitmediğini Azerbaycan'ın Zangazur'u da alacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:12:00 -
Bomba iddia! 'Savaşa mola verildi, Azerbaycan orayı da alacak'

Azerbaycan tarafından ağır mağlubiyete uğrayan ve Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da hükümete yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Sputnik Ermenistan'a konuşan ve Ermenistan Başbakanı olarak görev yaptığı ilk günden itibaren Nicole Pashkina'nın istifasını talep ettiğini dile getiren Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan, Ulusal Güvenlik Servisi, kolluk kuvvetleri ve orduda güç yapılarının kasıtlı olarak dağıtıldığını ve devlet mekanizmasında çok sayıda yasadışı süreçlerin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Tarihteki en trajik olaylardan biri

Paşinyan'ı, savaşa neden olacak şekilde amaçlı ve tutarlı bir politika izlediği konusunda uyardığına da değinen Shahnazaryan, şu an Ermenistan'ı başına gelenlerin tarihindeki en trajik olaylardan biri olduğunu kaydetti.

Savaşı acemi siyasiler yöneltti

Shahnazaryan röportajda, savaştaki hataların, cepheyle ilgili yanlış bilgilerin, orduya generaller de dahil olmak üzere yapılan siyasi baskıların, savaşın siyasi acemiler tarafından yönetilmesinden kaynaklı gerekli adımların zamanında atılmamasının ve teknik zayıflıkların utanç verici bir yenilgiye yol açtığından da bahsetti.

Savaşa mola verildi

Paşinyan ve ekibinin şu anda bile iktidardan vazgeçmek istemediğine ve siyasi zulümün bitmediğine de değinen Shahnazaryan, ''Toplumumuz savaşın bittiğini düşünüyor. Aslında, savaş bir mola olarak ilan edildi. Ama savaşın asıl teması Zangazur. Azerbaycan Zangazur'u da alacak.'' dedi.

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