Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Yunanistan'da gündeme bomba gibi düşen haberde, Rusya'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yardım ettiği iddia edildi.
Yunan yazar Petros Outsis diplomatik kaynaklara dayanarak ViaDiplomacy.gr'de kaleme aldığı bir yazıda Rusya'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yardım ettiğini iddia etti.
Ruslar Yunan denizaltılarının hareketlerini izliyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yardıma ihtayacı olduğunu belirten Outsis, Türkiye Savunma Bakanlığının Rusya'dan Yunan denizaltılarının hareketleri için yardım istediğini belirtti.
Yunan fırkateyni ve Türk fırkateyni TCG Kemal Reis arasındaki ufak çaplı çarpışmanın da gizemini koruduğunu belirten Outsis, Rusya'nın Türkiye'ye bilgi sızdırdığını iddia etti. Yazar Rusya'yı Doğu Akdeniz'de desteklemekle suçladı.
Rus Büyükelçiliği açıklama yaptı
Yazı üzerine harekete geçen Rusya'nın Atina Büyükelçiliği yayınladığı Yunanca mesajda bilgilerin asılsız olduğunu söyledi.