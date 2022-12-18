Bomba iddia! O şehirde ikinci İsrail kurulacak! Hazırlıklar başladı bile

Doğruhaber gazetesi yazarı Riyad Makaev, gündemi alt üst edecek bir iddiayı ortaya attı. Savaşın hâlâ devam ettiği Ukrayna'nın Odessa şehrinin, yeni kurulacak ikinci İsrail’in başkenti olacağını ileri süren Makaev, "Bu bölge Ukraynalı ve Rusyalı vatandaşlardan tamamen temizlenecek ve savaş sonrası yerle bir edilen bölgeye kimse geri gelmeyecek" görüşünü savundu.

İşte o bomba yazı:

"İkinci dünya savaşından sonra yaşananları ve Filistin topraklarında israil terör devletinin nasıl kurulduğunu anlatmaya gerek yoktur. ‘Holokost’ yani, Nazi Almanyası rejimi ile onun müttefikleri ve işbirlikçileri tarafından Avrupa'daki altı milyon Yahudiye karşı sözde devlet desteğiyle sistematik olarak gerçekleştirilen zulüm ve katliamları hala filmlere sahne oluyor ve kitaplarda anlatılıyor... Bu trajedik olayları şüphesiz Yahudilerin kendileri kurguladı... Adolf Hitler kaybettiği için kötü oldu. Kazanmış olsaydı bu trajedinin hikayesi farklı olacaktı... Hitler 1939 yılında Nobel Barış Ödülü'ne bile aday gösterilmiştir. Neyse çok tarihe girmeyelim... Kısacası, ikinci dünya savaşı sırasında Avrupa ülkelerinde yaşayan Yahudilerin çok ciddi problemler ile karşı karşıya kaldığı malum. Fakat, Nazi Almanya’sına askeri alanda yardım eden bir sürü ABD’li Yahudi şirketin olduğu da malum. Aynı şekilde Rusya’da iktidarda da o dönem çok Yahudi olduğu da malum. Demek istediğim ikinci dünya savaşı ile birlikte Yahudiler, israil’i kurmaya başladılar. Hazırlık ise daha önceden başlatılmıştı. İlk önce Stalin ile Kırım’ı konuşmuşlardı. Ne olduysa son anda vazgeçtiler ve Filistin’e karar verdiler. Tarihçiler bunu daha detaylı anlatırlar...

Bugün yine Kırım yani Ukrayna gündemde ve o bölgede büyük bir savaş devam ediyor. Bilindiği gibi, Ukrayna’da iktidar tamamen Yahudilerin elinde... Rusya’daki oligarkhlar yani Putin’in has adamlarının da çoğu Yahudi asıllı ve bu savaşı destekliyor... Rusya nedense Ukrayna’nın aynı bölgeleri yani Herson, Mariopol, Donetsk, Luhansk, Harkiv’i bombalıyor ve yerle bir ediyor. Ukrayna da aynı yeri bombalıyor ve yerle bir ediyor... Bu bölgedeki Rus asıllı ve Ukrayna asıllı gerçek vatandaşlar her iki devlet tarafından yok ediliyor. Bölgedeki Yahudiler ise savaştan önce ve savaş başladıktan sonra Avrupa’ya ve israil’e göç etti. Kalanlar Rus ve Ukrayna orduları tarafından bombalanıyor... Yani, derin düşündüğümüzde bu savaşın danışıklı bir savaş olduğunu görürsünüz... Neden Odessa bombalanmıyor... Rusya’nın Odessa’yı bombalamak için gücü yok mu? Neredeyse bir yıl oluyor... Rusya hala aynı yerleri bombalayıp durmakta, Ukrayna da tüm dünyanın desteğine rağmen kendi şehirlerini bombalayıp durmaktadır...

Bu savaşın etrafında yapılan bazı yorumlara göre, Odessa yeni kurulacak ikinci israil’in başkenti olacak. Bu bölge Ukraynalı ve Rusyalı vatandaşlardan tamamen temizlenecek ve savaş sonrası yerle bir edilen bölgeye kimse geri gelmeyecek. Ukraynalı Yahudi işadamları ve Rusyalı Yahudi asıllı oligarkhlar bu bölgeyi tamamen alacaklar. Yeniden yapılanmaya gidilecek ve bağımsız olmasa da özerk bir Yahudi cumhuriyeti kuracaklar. Ukrayna’ya mı yoksa Rusya’ya mı bağlı olacak bilemiyorum ama; böyle bir yeni yapılanmaya gidilecek. Rusya’da Özerk bir Yahudi Cumhuriyeti zaten mevcut... Belki de ilk dönemde Ukrayna’ya bağlı sonra da bağımsızlık ilan edebilecek bir yapıya doğru giderler. Böyle bir yapının Ukrayna’nın tüm limanları ve kömür rezervleri elinde olacak. Ayrıca, Ukrayna'nın tahıl ihracatını da limanları elinde tutan Yahudi asıllı oligarkhlar kontrol edecekler. Lafın kısası, Siyonistler ‘güzel bir projeye’ el atmışlar ve Ortadoğu’nun tam ortasında kurdukları gibi şimdi de Avrupa’nın ve Asya’nın tam ortasında ikinci bir israil devleti kurmaya çoktan başlamışlar bile... Ortadoğu’da, Rusya’da birer Yahudi devleti var ve şimdi Avrupa’nın göbeğinde bir tane daha kurulmaya çalışılıyor... Üçüncü bir Yahudi oluşumunu bu dünya kaldıracak mı Allah bize ömür verirse hep birlikte göreceğiz..."