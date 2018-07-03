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Bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim sonrası istifa edecek

24 Haziran seçimlerinden büyük bir hüsranla çıkan CHP’de kazan kaynamaya devam ederken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam saat 19:00’da , CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Peki Kılıçdaroğlu İnce görüşmesinden sonra Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

03 Temmuz 2018 Salı 08:50
Bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim sonrası istifa edecek

24 Haziran seçimlerinden büyük bir hüsranla çıkan CHP’de kazan kaynamaya devam ederken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam saat 19:00’da , CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Peki Kılıçdaroğlu İnce görüşmesinden sonra Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

24 Haziran genel seçimlerinde partisinden fazla oy olan Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saat 19.00'da görüştü. Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında ilk kez görüşme gerçekleşmiş oldu. Muharram İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti. Gürüşmede Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere kadar partinin başanda kalmaya devam edeceği yerel seçimlerin sonucuna göre de Kılıçdaroğlu yol haritasını belirleyeceği iddia edildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30.4 oy alırken, CHP, yüzde 22.64 oy oranına sahip olmuştu. Seçimlerde CHP 146 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlerde istenilen sonucu alamayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündeme gelmişti.

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZ"

Muharrem İnce’den yüzde 8 daha az oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na whatsapp üzerinden istifa çağrıları yapılıyor. Gönderilen videolu mesajlarda, "10 kez yenildin artık bırak" ifadeleri yer alıyor. CHP delegesi Sinan Çifçi de Bursa'da domates tarlasında çektiği videoda, "Partimiz eriyip gitmekte. Kaybedenin başarılı, kazananın başırısız sayılması aklımızla dalga geçmektir. Kurultay acilen toplanmalıdır. Değişim kaçılınmazdır" dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu ve ekibinin videolar nedeniyle gergin olduğu, il ve ilçe teşkilatlarının videoların yayılmasını engellemek için uyarıldığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 08:50
  1. Bursa
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. Kemal Kılıçdaroğlu istifa

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