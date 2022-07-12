Bomba iddia: İşte Mesut Özil'in yeni adresi
Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Yıldız futbolcunun yeni rotasının Medipol Başakşehir olacağı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve bu talebin ardından Turuncu-lacivertli yönetimin 33 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüşmelere başladığı belirtildi
Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki yıldız oyuncu İstanbul'da kalıyor.
Medipol Başakşehir, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Turuncu-lacivertli yönetim, bu talebin ardından Mesut Özil ile görüşmelere başladı.
Mesut Özil ile Başakşehir arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
Özil'in Fenerbahçe karnesi
Özil Fenerbahçe forması altında 36 maça çıkarken, 8 gol atıp 3 asist yaptı.
33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalmıştı. Yeni sezon öncesi takımın başına geçen Jorge Jesus da yönetimin kararına uyarak tecrübeli oyuncuyu kadroya dahil etmedi.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2021'in ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.