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Medya Bomba iddia! HDP'nin kendi çıkaracağı aday o iki isimden biri olacak
Medya

Bomba iddia! HDP'nin kendi çıkaracağı aday o iki isimden biri olacak

İsmail Saymaz, kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyen HDP'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:04:00 -
Bomba iddia! HDP'nin kendi çıkaracağı aday o iki isimden biri olacak

İsmail Saymaz, kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyen HDP'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir iddia ortaya attı. halktv.com.tr'deki yazısında, "Cumhurbaşkanı adaylığında eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimi Rıza Türmen’in isimleri üzerinde duruyor" ifadelerini kullanan Saymaz, özetle şunları kaydetti:

"HDP’nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 5 Ocak günü yaptığı açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayına yakın olduğunu ilan etmişti.

Açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

HDP, neden bir gün sonra tavır değiştirdi?

Dün bu soruya yanıt aradım.

Tabanda öfke yaratan iki gelişmeden söz ediliyor.

Bir: Altılı Masa’da bakanlık paylaşımları ve İçişleri Bakanlığı’nın İyi Parti’ye kalma ihtimali.

İki: Ahmet Davutoğlu’nun kurulacak hükümette etkin bir rol alacağını belirtmesi.

Bir HDP’li şunları söylüyor:

“Hesaplaşma ve yüzleşme süreçleri nasıl çalışacak? Adamların kerameti kendinden menkul, HDP’nin yüzde 15’ini alacak, üstüne diyecek ki, ‘O mevzuyu araştırmazsınız.’ Böyle bir şey olabilir mi? Neden İçişleri Bakanlığı’na İyi Partililerden başka adı geçen yok. Bir sosyaldemokrat niçin İçişleri Bakanı olamıyor?”

Bu arada HDP, cumhurbaşkanı adaylığında eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimi Rıza Türmen’in isimleri üzerinde duruyor."

 

 

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