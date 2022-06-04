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Medya Bomba iddia geldi! Maaş zamları o orana yaklaşacak
Medya

Bomba iddia geldi! Maaş zamları o orana yaklaşacak

Dün en düşük emekli memur maaşına gelecek zammın yüzde 40 olarak açıklandığını hatırlatan Mehmet Barlas, "Temmuz zammıyla birlikte yüzde 50'ye yaklaşacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:56:00 -
Bomba iddia geldi! Maaş zamları o orana yaklaşacak

Dün en düşük emekli memur maaşına gelecek zammın yüzde 40 olarak açıklandığını hatırlatan Mehmet Barlas, "Temmuz zammıyla birlikte yüzde 50'ye yaklaşacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı. Barlas, bu tip zamların sık sık yapılması gerektiğini belirttiği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Dün en düşük emekli memur maaşına gelecek zam yüzde 40 olarak açıklandı. Temmuz zammıyla birlikte yüzde 50'ye yaklaşacağı söyleniyor. Bu zam, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olan enflasyon kanserine ilaç olacak. Bakan Nureddin Nebati, enflasyonun düşüşe geçeceğinin altını çizdi. Umarım hedeflerde sapma olmaz.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kırılan tedarik zinciri beraberinde büyük enflasyon dalgasını getirdi. Hayat pahalılığı tüm dünyada gündemin zirvesinde. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar devam ettiği sürece bu tip ayarlamaların sık sık yapılması lazım. Bu dalgalanmalar yakın zamanda bitecek gibi de durmuyor."

 

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Yorumlar

Turan

Pazara uymayan enflasyon farkı bile beş aylık zaten %35. %40 yok yok %50 olacak demenin anlamı cepten yemeye devam demektir.
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