Bomba iddia! Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo Monaco'da...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alvaro Negredo için İspanya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ın haberine göre Negredo, önümüzdeki birkaç gün içinde Monaco'ya transfer olabilir.

Haberde golcü oyuncunun menajeri Juanma Lopez'in Beşiktaş yönetimiyle sözleşme feshi görüşmelerinde bulunduğu ve taraftar arasındaki anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu öne sürüldü.