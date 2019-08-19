Bomba iddia! Beşiktaş, Romain Saiss ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Wolverhampton'da forma giyen Saiss'ın transferinde sona yaklaştığı belirtildi.

Anlaşmaya varıldı



Beyaz TV'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Romain Saiss ve kulubüyle prensip anlaşmasına vardı.



Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin bir süredir İngiltere'de olduğu, kulüp ve oyuncuyla resmi görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.



Angers'tan 2016 yılında 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde 100 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Bu sezon Avrupa Ligi Elemeleri'nde 4, Premier Lig'de 1 maça çıkan Faslı futbolcu, 217 dakika sahada kaldı.