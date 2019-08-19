Bomba iddia! Beşiktaş, Romain Saiss ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, İngiltere takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Romain Saiss ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Wolverhampton'da forma giyen Saiss'ın transferinde sona yaklaştığı belirtildi.
Anlaşmaya varıldı
Beyaz TV'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Wolverhampton'ın orta saha oyuncusu Romain Saiss ve kulubüyle prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin bir süredir İngiltere'de olduğu, kulüp ve oyuncuyla resmi görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.
Angers'tan 2016 yılında 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde 100 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon Avrupa Ligi Elemeleri'nde 4, Premier Lig'de 1 maça çıkan Faslı futbolcu, 217 dakika sahada kaldı.
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