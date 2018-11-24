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Bomba iddia! Alman basını duyurdu

Suudi Arabistan’a silah satışını durduran Almanya’nın bu kararı sadece 2 aylığına aldığı iddia edildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 07:07
Bomba iddia! Alman basını duyurdu

Alman haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Alman hükümetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararı 2 ay için geçerli olacak. Almanya, 2 ay sonra Riyad'a yönelik silah satışlarını tekrar değerlendirmeye alacak.

Habere göre, Alman hükümeti, kasım ayı başında silah üreticilerine ihracatına onay verilen silahların Suudi Arabistan’a sevkiyatının durdurulmasını istedi.

Berlin'in Suudi Arabistan'a kaç adet silah ihracat lisansı verdiği bilinmezken, Der Spiegel, sevkiyatı durdurulan ihracat hacminin 2,5 milyar avroya denk geldiği iddiasında bulundu.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

Alman hükümeti, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.

Almanya, aynı zamanda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 07:07
  1. Almanya
  2. Suudi Arabistan
  3. Angela Merkel
  4. silah satışı

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