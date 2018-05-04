Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bomba iddia! 'Akşener: İktidara gelirsem FETÖ'cüleri serbest bırakacağım'

Gazeteci Mahmut Övür bugünkü yazısında Meral Akşener'in FETÖ'cü polisler için "İktidara gelirsem hepsini bırakacağım" dediğini iddia etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:28
Bomba iddia! 'Akşener: İktidara gelirsem FETÖ'cüleri serbest bırakacağım'

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün yüz bin imza üzerinden bir hamle yapmasına ilişkin uyarısını değerlendirdi. 

Bahçeli'nin uyarısında isim vermediğini ama Akşener'i kastettiğini belirten Övür, şunları yazdı: 

"MHP lideri Bahçeli, tıpkı erken seçim çıkışı gibi yine gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Daha doğrusu kafasına takılan ilginç soruyu kamuoyuyla paylaştı. Şöyle diyordu:

"FETÖ'nün seçmen ayağı takip edilmiş midir?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verecekler arasında ne kadar ByLock'çu, ne kadar görevden alınmış olan, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilebilir." Bahçeli isim vermedi ama Meral Akşener'i tarif ettiği çok açıktı. Sorular aslında hiç de yabana atılacak gibi değildi ve Akşener'in çevresinde başından beri FETÖ'cülerin kümelendiği biliniyordu. O günlerde alelacele parti kurması, ramazan ayında kongre yapması ve ortada hiçbir işaret yokken "başbakan olacağım" iddiasında bulunması hep şüpheyle karşılanmıştı.

Hatta "FETÖ"cü polisler için "İktidara gelirsem hepsini bırakacağım" sözleri de ona aitti.

Sonra 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal girişimi geldi ve Akşener derin bir sessizliğe gömüldü. Aslında Bahçeli'nin bugün seslendirdiği "100 bin imza içinde acaba FETÖ'cüler olacak mı?" sorusunu haklı kılan başka işaretler de var. Akşener ilk şehir gezilerine çıktığında onu karşılayanlar arasında hatırı sayılır oranda FETÖ'cü olduğu hep söylendi. Mesela Akşener'in, 15 Temmuz öncesi Denizli gezisi... Orada kendisini karşılayanlar arasında Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve işadamı Abdullah Yağcı'nın olduğu iddiası üzerinde kimse durmadı. Oysa bu iki isim 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklandı.

Bunların Akşener'i karşılayıp uğurladıkları hatta finans desteği verdikleri iddiası herhalde araştırılacak.

Doğrusu siyasi yolculuğa çıkışında FETÖ'den alınan seçmen desteğinin şimdi toplanacak 100 bin imza işine yansımayacağını kim söyleyebilir? Merakla izleyeceğiz."

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:28
  1. Denizli
  2. Meral Akşener
  3. Sabah gazetesi
  4. Mahmut Övür

YORUM YAZ

  • neconeco12 dk önce
    SENDE FETÖDEN İÇERİ GİRMEDE FETÖNÜN OYUNCAĞI ZAVALLI
  • hasanhasan10 dk önce
    EN BAŞTAKİNİ alsan yeter abla
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vekillik için son gün yarın!
  1. Vekillik için son gün yarın!
  2. Emekli ikramiyesinin ayrıntıları belli..
  3. Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını..
  4. Birleşmiş Milletler uyardı: Ağır..
  5. İsrail polisinden skandal: Filistinli..
  6. Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!
  7. İstanbul'da direksiyon başında..
  8. Emniyette FETÖ operasyonu 45 gözaltı!
  9. Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha..
  10. Adaylığı kesinleşen Muharrem İnce'den..
  11. Hindistan'da kum fırtınası felaketi..
  12. Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset..
  13. İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek..
  14. Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava..
  15. Hatay'daki orman yangını 3 gündür..
  16. Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir
  17. FETÖ'nün "emniyet mahrem..
  18. ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı..
  19. Futbol efsanesi teknik adam Fenerli..
  20. CHP'nin adayı Muharrem İnce kimdir?
Kuveyt Türk
Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
YPG komutanlarına gizemli suikast
YPG komutanlarına gizemli suikast
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi