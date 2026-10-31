Osman Müftüoğlu uyardı: Taktırmadan önce iki kez düşünün
Kış gelmesiyle grip ve nezle vakaları artarken vatandaşlar sarı serum taktırmak için acillere akın etmeye başladı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kış gelmesiyle grip ve nezle vakaları artarken vatandaşlar sarı serum taktırmak için acillere akın etmeye başladı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi.
Sosyal medyada kış enfeksiyonlarının ardından sıkça gündeme gelen "Sarı serum taktırın, hemen iyileşirsiniz" söylemi üzerine Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan uyarı geldi.
Müftüoğlu; hızlı iyileşme umuduyla başvurulan serum uygulamalarının bilinçsiz kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiği vurguladı.
Açıklamalarını sürdüren Dr. Osman Müftüoğlu, halsizlik, ateş ve kırgınlık yaşayan kişilere hızlı iyileşme vaadiyle sunulan serum uygulamalarına karşı uyarıda bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan serum fotoğraflarının da bu algıyı güçlendirdiğini belirten Müftüoğlu, damar yoluyla verilen her maddenin tedavi anlamına gelmediğini vurguladı.
Gereksiz ilaç uygulamalarının iyileşmek yerine sağlığa zarar verebileceğini ifade eden Müftüoğlu, bu zararların bazen ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.
"SARI RENK, ŞİFA BELGESİ DEĞİLDİR" Sarı serumun renginin daha etkili olduğu anlamına gelmediğini belirten Dr. Osman Müftüoğlu, serumun içine birden fazla ilaç eklenmesinin faydayı artırmayacağına dikkat çekti.
Her ilacın kendine özgü kullanım amacı, dozu, yan etkisi ve etkileşim riski bulunduğunu vurgulayan Müftüoğlu, ilaçların aynı serum torbasında karıştırılmaya uygun olması gerektiğini ifade etti. Müftüoğlu, serum torbalarının gelişigüzel ilaçların karıştırılacağı bir araç olmadığının altını çizdi.
"GEÇEN SEFER TAKTIRDIM DÜZELDİM SÖZÜ BİLİMSEL KANIT DEĞİLDİR" Dr. Osman Müftüoğlu, daha önce sarı serum taktırdıktan sonra iyileştiğini söylemenin, uygulamanın etkili olduğunu kanıtlamayacağını belirtti. Hastalığın zaten iyileşme sürecine girmiş olabileceğine dikkat çeken Müftüoğlu, geçici rahatlamanın mucizevi bir tedavi gibi sunulmasının insanları yanıltabileceğini vurguladı.
CİDDİ ALERJİK REAKSİYONLARA YOL AÇIYOR Dr. Osman Müftüoğlu, sarı serumun içeriğindeki herhangi bir maddenin yaşamı tehdit eden ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.
"BİLİNÇ KAYBINA NEDEN OLABİLİR"
Anafilaksi olarak bilinen bu reaksiyonun tansiyonun aniden düşmesine, solunum yollarının daralmasına ve bilinç kaybına neden olabileceğini belirten Müftüoğlu, bazı durumlarda dakikalar içinde acil müdahale gerekebileceğini vurguladı. Daha önce serum taktırırken herhangi bir sorun yaşamamış olmanın sonraki uygulamaların da güvenli olacağı anlamına gelmediğini ifade etti.
"ACİL SERVİS SİPARİŞ ÜZERİNE SERUM TAKILAN YER DEĞİLDİR"
Müftüoğlu, grip, nezle ve ateş gibi şikayetlerle hastanelere başvuran kişilerin doğrudan serum talep etmesinin tıbben doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti. Tedavinin hastanın isteğine göre değil, muayene bulguları ve tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Müftüoğlu, ağızdan sıvı alabilen, belirgin sıvı kaybı yaşamayan ve genel durumu iyi olan kişilere yalnızca hızlı iyileşmeleri amacıyla serum takılmasının çoğu zaman gereksiz olduğunu ifade etti.
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