Osman Müftüoğlu uyardı: Taktırmadan önce iki kez düşünün

Anafilaksi olarak bilinen bu reaksiyonun tansiyonun aniden düşmesine, solunum yollarının daralmasına ve bilinç kaybına neden olabileceğini belirten Müftüoğlu, bazı durumlarda dakikalar içinde acil müdahale gerekebileceğini vurguladı. Daha önce serum taktırırken herhangi bir sorun yaşamamış olmanın sonraki uygulamaların da güvenli olacağı anlamına gelmediğini ifade etti.