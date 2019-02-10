Bomba iddia: Abdullah Gül Erdoğan'a mesaj yolladı!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 22. Avrasya Ekonomi Zirvesinde yaptığı konuşmada hedefinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu öne sürüldü.

Yeni Parti çalışmalarında adı geçen ancak aktif çalışma temposu içinde görülmeyen Abdullah Gül, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesinde yaptığı konuşmalar sonrası sessizliğini bozdu. Yazar Orhan Uğuroğlu, Gül'ün bu konuşmalarını analiz etti.

"Yeni bir siyasi oluşumun gelmekte olduğu..."

Orhan Uğuroğlu'nun yazısı şöyle:

"Değerli okurlarım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu konuşmasındaki sözlerinin "kızım sana söylüyorum gelinim sen anla" deyimi ile AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı da hedef aldığını ve mesajlar yolladığını sizler de benim gibi algılamışsınızdır. 31 Mart sonrası Türk siyasetine yeni bir siyasi oluşumun gelmekte olduğunun açık bir sinyalidir Gül'ün açıklamaları. Bakalım yeni parti kurma hazırlığı içinde olan eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan belki yarın belki yarından da yakın ne mesajlar gelecek"