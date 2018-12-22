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Bomba iddia! ABD ile İran görüştü

Kuveyt'in El Ceride gazetesi,İran ve ABD'li diplomatların Londra'daki bir otelde gizlice görüştüğünü yazdı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:02
Bomba iddia! ABD ile İran görüştü

Kuveyt'in El Ceride gazetesinin Avrupalı üst düzey bir diplomata dayandırdığı haberinde, İran ve ABD'li diplomatların Avrupa ve Umman'ın ara buluculuğunda İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir otelde gizlice görüştüğü öne sürüldü.

İran ve ABD'li diplomatların Yemen'deki krizle ilgili Londra'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Kuveyt'in El Ceride gazetesinin Avrupalı üst düzey bir diplomata dayandırdığı habere göre, İran ve ABD'li diplomatlar, Avrupa ve Umman'ın ara buluculuğunda İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir otelde gizlice bir araya geldi.

Gizli görüşme

İsmi açıklanmayan Avrupalı üst düzey diplomat, Londra'ya gelen İran ve ABD'li diplomatların görüşmenin basına sızmaması için diplomatik pasaportlar yerine umumi pasaportla geldikleri Londra'da kaldıkları otelin bir odasında "çok gizli" görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmenin zamanı hakkında bilgi vermeyen Avrupalı diplomat, İsveç'in başkenti Stockholm'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleşen Yemen'de çatışan taraflar arasındaki müzakerelerin bu görüşme sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Görüşmede İran tarafının, Husilerin İsveç'teki müzakerelere katılması ve bazı meselelerden feragat edeceğinin garantisini verdiğini aktaran Avrupalı diplomat, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Yemen müzakerelerini bir ay önceden haber vermesinin bu görüşmenin sonucu olduğunu öne sürdü.

"İran'ın Yemen konusundaki olumlu adımları ilişkileri yumuşattı"

İran'ın görüşmede Yemen konusunda ABD ile uzlaşmaya varmasının ardından Washington'un yaptırımları yumuşattığını söyleyen Avrupalı diplomat şöyle devam etti:

"İran'ın Yemen konusundaki olumlu adımları, ABD'nin Tahran'la ilişkilerindeki konumunu yumuşatmasını sağladı. Washington bunun sonucunda da İran'ın petrol ihraç ettiği ülkelere (180 günlük) muafiyet sağlayarak, yaptırımların şiddetini azalttı. Avrupa, İran'dan Suriye krizinde de aynı yaklaşımı göstermesini ve uluslararası toplumla iş birliği yapmasını bekliyor."

Görüşmede ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının da görüşüldüğünü söyleyen diplomat, İran'ın ABD'den yaptırımları askıya alması ve muafiyet sürelerini uzatması talebinde bulunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi halinde Washington yönetimi ile iletişim kanallarını kapatma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Söz konusu diplomat ayrıca, İran ve ABD'nin müzakere masasına dönmek için birbirlerine karşı öne sürdükleri şartları Ruhani ve Trump'ın iç siyasette sorunlarla karşılaşmaması için resmi açıklama olmaksızın uygulama konusunda Avrupalı ara bulucular tarafından ikna edildiğini iddia etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:02
  1. ABD
  2. İran

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