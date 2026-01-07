Bomba gibi patladı! Restoranda yemek yiyenler can havliyle sokağa fırladı!

  • İSTANBUL
Adana’nın Seyhan ilçesinde dün öğleden sonra bir restoranda yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Pınar Mahallesi'nde bulunan işletmenin klima dış ünitesindeki boru, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

Adana’da bir restoranın klima dış ünitesindeki borunun patlaması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Restoranda oturan kişiler panikle sokağa kaçarken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. İş yerinin klimasının dış ünitesinde bulunan boru bilinmeyen bir sebeple patladı. Yaşanan patlamayla iş yerinde oturanlar korku içerisinde dışarı kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan patlamada şans eseri kimse yaralanmadı.

