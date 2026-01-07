Bomba gibi patladı! Restoranda yemek yiyenler can havliyle sokağa fırladı!
Adana’nın Seyhan ilçesinde dün öğleden sonra bir restoranda yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Pınar Mahallesi'nde bulunan işletmenin klima dış ünitesindeki boru, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.
Yaşanan patlamada şans eseri kimse yaralanmadı.