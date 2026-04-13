Bomba gibi patladı! İzmit'te korku dolu anlar
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın girişindeki doğal gaz kutusunda meydana gelen patlama, mahallede paniğe neden oldu.
İnceleme başlatıldı
Olay, saat 16.30 sıralarında Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binanın girişindeki doğal gaz vanası ve regülatörün bulunduğu kutu, patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında binanın giriş kapısının camları kırılırken, park halinde bulunan bir otomobilde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Doğal gaz dağıtım ekipleri bölgedeki gaz akışını kesti. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
