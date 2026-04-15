15 Nisan 2011: Hüsamettin Akmumcu'nun vefatı (Avukat/Milletvekili)

1923 yılında Isparta’nın Uluborlu ilçesinde dünyaya gelen Hüsamettin Akmumcu, 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık yaptı. Avukatlığa Ankara’da başladı.







Risale-i Nur Davalarına girmek için Isparta’ya 50’lili yılların sonlarında geldi. 1960 İhtilâlinden sonra da Isparta’dan çıkarıldı ve Adana’ya gitti. Kars ve Erzincan dışında bütün illerde davaları oldu.







Bediüzzaman, vefatından 1 ay önce 24 Şubat 1960 tarihinde Akmumcu’yu yanına çağırarak ona vekâletnâme verdi.







Akmumcu 1969-1973 yılları arasında Adalet Partisi milletvekilliği, 1973-1977 döneminde de Millî Selamet Partisi milletvekilliği yaptı. Isparta Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı müşahede altında bulunan Akmumcu, 88 yaşında vefat etti. Akmumcu’nun cenazesi, öğle namazını müteakip Isparta Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta defnedildi.