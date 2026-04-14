Gündem Yunanlı iki alçak Ayasofya'ya provokasyona geldi! Anında paket oldular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul’un fethi ve İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, haysiyetsiz bir provokasyon girişimine sahne oldu. Ecdad yadigarı kutsal mabede gelerek dini ve ideolojik içerikli paçavralarını açmaya kalkan iki Yunan uyruklu şahıs, Türk polisinin nefes kesen operasyonuyla otel odasında paketlendi. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanan ahlaksızlar, yaptıklarının bedelini ödemek üzere cezaevine gönderildi.

Camii'ne gelen yabancı uyruklu M.M. (35) ile K.M. (42), iddiaya göre cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli provokasyon amaçlı bayrak açarak video çekti. Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü 15.20 sıralarında Fatih'teki Ayasofya Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami içerisinde provokatif eylem yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Yapılan çalışmalarda M.M. ile K.M. isimli yabancı uyruklu 2 şüphelinin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan prokovasyon amaçlı bayrak açıp, yaşananları video ile kaydettikleri belirlendi.

OTELDE YAKALANDILAR

Caminin güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin Balat Mahallesi'nde bir otelde kaldıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.M. ile K.M., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serhat

Ayasofya bizim kırmızı çizgimizdir! Oraya kirli emelleriyle, paçavralarıyla girmeye kalkan ahlaksızlar Türk adaletinin pençesinden kurtulamaz. Geldikleri gibi paket olmuşlar, ellerine sağlık emniyetimizin. Bu haysiyetsizlere gününü gösterin ki bir daha cesaret edemesinler!

BURAK

Dünyanın göz bebeği olan bir mabette bu neyin şovu? Siz kimsiniz ki Ayasofya’da provokasyon yapmaya kalkıyorsunuz? Haysiyetsizler! Türk polisi otel odasında ensenize çöker böyle. Şimdi o tutuklandığınız hücrede videonuzu izler izler ağlarsınız ahmaklar...
+90 (553) 313 94 23