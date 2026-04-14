Madımak’tan Emre Kongar da çıktı! Hepiniz oradaydınız

OdaTV yazarı Cemile Y. Çetin, “Cumhuriyet dinozoru” Emre Kongar’ı yerden yere vurdu. Çetin, Kongar'ın Yalçın Küçük hakkında kaleme aldığı yazıyı mercek altına alırken, Kongar'ın 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak olaylarındaki bürokratik rolüne de dikkat çekti.

Çetin'e göre dönemin Kültür Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Kongar, güvenliğin sağlanacağını taahhüt ederek insanları Sivas'a gönderen isimler arasında yer alıyordu.

Ne var ki Madımak soruşturmaları ve davaları kapsamında Emre Kongar yıllarca gündemin dışında kaldı.

Sistem CHP’lileri korudu

Dönemin kilit kurumlarını CHP'li kadrolar yönetiyordu. Birkaç günah keçisi seçip masum insanları hapse atan, o gün Sivas’ta bile olmayan insanları fail diyerek içeri tıkan sistem, Emre Kongar gibileri yıllarca görmezden geldi!..