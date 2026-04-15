Trump'tan diplomasi mesajı: İran ile her an görüşebiliriz
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla fitili ateşlenen gerilimde, diplomasi trafiği yeniden hız kazanıyor. İslamabad'daki müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından gözler Washington'a çevrilmişken, ABD Başkanı Trump'tan sürpriz bir çıkış geldi. Trump, Tahran ile diyaloğa açık olduklarını belirterek, "İran ile 2 gün içinde görüşebiliriz" ifadesini kullandı.
8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından Pakistan'ın ara buluculuğunda gerçekleşen görüşmeler, geçtiğimiz günlerde tıkanmıştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, doğrudan yürütülen bu müzakerelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini duyurmuştu. İran kanadı ise sürecin başarısızlığa uğramasından ABD'nin "aşırı taleplerini" sorumlu tutmuştu.
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme
Savaşın bölge geneline yayılma riski devam ederken, küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren bir iddia gündeme düştü. Bloomberg'in haberine göre İran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyonlarını askıya almayı değerlendiriyor. Bu hamlenin, Trump'ın son açıklamalarıyla birlikte bölgedeki gerilimi düşürüp düşürmeyeceği merakla bekleniyor.
Gerilim ve misilleme gölgesinde müzakere
Washington yönetiminden gelen yeni müzakere ve Hürmüz mesajlarına rağmen, sahada karşılıklı restleşmeler sürüyor. İsrail'in barış çabalarına yönelik tutumu tartışılmaya devam ederken, İran yönetimi atılacak her adımın küresel etkileri olacağı konusunda uyarılarını yineliyor. Bölgedeki dengelerin, Trump'ın işaret ettiği iki günlük süreçte netleşmesi öngörülüyor.