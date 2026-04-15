Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Disiplin listesinde kulüplerin yanı sıra teknik adamlar ve görevliler de yer aldı.
Disiplin listesinde Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Zecorner Kayserispor, Galatasaray, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yer aldı. Kulüplerin çeşitli ihlaller nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.
Ayrıca, istifasını açıklayan Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildi.
Açıklamada ayrıca Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk ve Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa'nın da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle kurula gönderildiği kaydedildi.