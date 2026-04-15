Başıboş pitbull sanatçının burnunu kopardı! Son durumunu paylaştı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başıboş pitbull sanatçının burnunu kopardı! Son durumunu paylaştı!

Ses sanatçısı Onur Akay'ın pitbull saldırısında burnundan bir parça koptu. Akay sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.

"Felaket Tellalı" lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay'ın sokakta uğradığı pitbull saldırısında burnu koptu.

Akay, köpeğini gezdirdiği sırada başıboş dolaştığı iddia edilen bir pitbullun saldırısına uğradı.

YÜZÜNE 12 DİKİŞ ATILDI

Köpeğini korumak isterken yaralanan sanatçının burnundan parça koptuğu ve dudağında derin kesikler meydana geldiği öğrenildi.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akay'ın, burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Onur Akay, olay anını şu şekilde ifade etti:

"Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başı boş olan Pitbull saldırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu."

Akay, daha sonra yeni bir paylaşım daha yaparak durumunun iyi olduğunu açıkladı:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş. Ambulansla hastaneye gittim. Yine de hem Ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: 'Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum.'" kaynak: haber7

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
Spor

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğ..
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
'Megastar' bar çıkışı vuruldu!
Dünya

'Megastar' bar çıkışı vuruldu!

Santiago’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Şili’de uzun yıllardır “Megastar” lakabıyla tanı..
Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız
Gündem

Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenecek PAB Genel Kurulu öncesi yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin kriz dönemlerinde bar..
Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!
Gündem

Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!

Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon ve ABD ablukası bölgeyi barut fıçısına çevirirken, Katar'dan sağduyu çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığı ..
Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular
Gündem

Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular

İstanbul’un fethi ve İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, haysiyetsiz bir provokasyon girişimine sahne oldu. Ecdad ya..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23