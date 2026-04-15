Başıboş pitbull sanatçının burnunu kopardı! Son durumunu paylaştı!
Ses sanatçısı Onur Akay'ın pitbull saldırısında burnundan bir parça koptu. Akay sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.
Ses sanatçısı Onur Akay'ın pitbull saldırısında burnundan bir parça koptu. Akay sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.
"Felaket Tellalı" lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay'ın sokakta uğradığı pitbull saldırısında burnu koptu.
Akay, köpeğini gezdirdiği sırada başıboş dolaştığı iddia edilen bir pitbullun saldırısına uğradı.
YÜZÜNE 12 DİKİŞ ATILDI
Köpeğini korumak isterken yaralanan sanatçının burnundan parça koptuğu ve dudağında derin kesikler meydana geldiği öğrenildi.
Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akay'ın, burnuna 9, dudağına ise 3 dikiş atıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Onur Akay, olay anını şu şekilde ifade etti:
"Çok sevdiğim köpeğim Leo ile gezerken, başı boş olan Pitbull saldırısına uğradık. Leo'yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu."
Akay, daha sonra yeni bir paylaşım daha yaparak durumunun iyi olduğunu açıkladı:
"Arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş. Ambulansla hastaneye gittim. Yine de hem Ambulansta hem de acil serviste şarkı söyledim. Dedim ki: 'Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum.'" kaynak: haber7
