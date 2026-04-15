Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topladı. JD Vance’in kendi güvenlik önlemleriyle hareket etmesi ise iki ülke arasında “güven krizi” tartışmalarını gündeme getirdi.

Tarihte ilk kez bir ülkenin üst düzey yetkilileri, başka bir devletin delegasyonu tarafından kendi topraklarında güvenlik kontrolünden geçirildi.

ÜST ARAMASI YAPILDI

Kaynaklara göre, barış görüşmeleri kapsamında İslamabad’da bulunan Pakistanlı yetkililer, toplantının yapılacağı binaya girişte detaylı şekilde arandı. Hatta bazı askeri yetkililerin üniformayla içeri alınmadığı ve silahlarının teslim alınmasının istendiği öne sürüldü.

Görüşmelere katılan JD Vance’in, güvenlik gerekçesiyle kendi araçları ve koruma ekibiyle hareket ettiği, bu durumun da dikkat çektiği belirtildi.

Yaşananlar, Pakistan kamuoyunda “itibar zedelenmesi” olarak yorumlanırken, ABD’nin müttefiklerine yönelik güvenlik yaklaşımı da tartışma konusu oldu.

Özellikle Pakistan’ın arabulucu rol üstlenmesinin ardından böyle bir muameleyle karşı karşıya kalması, diplomatik çevrelerde “güven krizi” olarak değerlendiriliyor.