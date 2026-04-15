SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlerin süresi dışında verdiği “boş” beyannamelere yönelik korumayı kaldırdı. Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, bildirim yapmayan şirketleri binlerce liralık yaptırımlar bekliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026/9 sayılı genelgeyi yayımlayarak çalışma hayatında yeni bir dönem başlattı. Milyonlarca işvereni ve şirketi doğrudan ilgilendiren düzenlemeyle, bugüne kadar uygulanan idari para cezası muafiyetleri daraltıldı. Artık süresi dışında verilen bildirgelerde kazanç veya gün sayısının sıfır olması, ceza kesilmesine engel teşkil etmeyecek.

 

BİLDİRİMDE BULUNMAYANLARA CEZA YAĞACAK

Eski uygulamada, yasal süresi geçtikten sonra kuruma sunulan asıl veya ek bildirgelerde sigortalıların günü ve kazancı sıfır olarak gösterildiğinde herhangi bir mali yaptırım uygulanmıyordu. Yeni düzenleme bu boşluğu tamamen kapattı. Nisan itibarıyla muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, çalışanların hem prim ödeme gün sayısının hem de kazanç bilgilerinin sıfır olması durumunda dahi idari para cezası süreci işletilecek.

 

BİLDİRİM YAPMAYANA AĞIR MÜEYYİDE

Düzenleme, süresinde verilmeyen belgeler için ağır mali yükümlülükleri de beraberinde getirecek. Belgenin "asıl" nitelikte olması durumunda, her bir sigortalı başına aylık asgari ücretin beşte biri oranında, yani 5 bin 615 liraya varan cezalar kesilecek. Eğer bildirim "ek" belge niteliği taşıyorsa, sigortalı başına asgari ücretin sekizde biri kadar, yaklaşık 3 bin 509 liralık bir fatura çıkarılacak.

 

CEZADAN KURTULMANIN TEK YOLU

Halihazırda personeli bulunmayan ancak SGK dosyası aktif görünen işverenlerin bu ağır cezalarla karşılaşmaması için yapması gereken hamle belli oldu. Vatandaşların, sistem üzerinden "çalışmaya ara verme" işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu bildirim yapıldığı takdirde boş beyanname zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni bir işçi alımı yapıldığında ise sistemin tekrar aktif hale getirilmesi yeterli olacak.

