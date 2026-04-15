Senatodan Trump'a şok! Yetkilerini elinde alacaklar

ABD Senatosu, Demokratların Donald Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan düzenlemesini oylama gündemine aldı.

ABD Senatosu, bugün Demokratların öncülüğünde Başkan Donald Trump’ın savaş yetkilerini sınırlamaya yönelik son girişimi oylayacak. Demokrat liderler, İran İslam Cumhuriyeti ile savaş sürdüğü sürece bu tür kararları gündeme getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Senato’daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Bu savaşın üzerinden 45 gün geçmesine rağmen, Cumhuriyetçi meslektaşlarımız Trump’tan çekindikleri için güçlü bir tutum almaktan kaçınıyor ve Kongre devre dışı bırakılıyor” dedi.

Trump İran’la savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin, cumartesi günü çöken müzakerelerin ardından iki gün içinde Pakistan’da yeniden başlayabileceğini ifade etti. Söz konusu müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Washington yönetimi İran limanlarına abluka uygulamaya başlamıştı. Bu gelişme, iki haftalık ateşkesin geleceğine dair şüpheleri artırırken, ateşkes süresinin henüz bir haftası daha bulunuyor.

Son aylarda Demokratlar, Trump’ı askeri operasyonları durdurmaya zorlamak ve yeni operasyonlar için Kongre onayı şartı getirmek amacıyla savaş yetkilerine ilişkin çeşitli tasarıları gündeme getirdi. Ancak Venezuela ve İran gibi başlıklarda yapılan bu girişimler sonuçsuz kaldı.

Demokratlar ayrıca İran politikası üzerinden Trump yönetimini ekonomik maliyetler üzerinden de eleştiriyor. Petrol ve doğal gaz sevkiyatlarında yaşanan aksaklıklar, ABD’de benzin, gübre ve tarım ürünleri başta olmak üzere birçok tüketim kaleminde fiyatların yükselmesine yol açtı.

Artan fiyatlar, Amerikan seçmeninin en önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, son enflasyon artışı Cumhuriyetçi vekillerin de parti geleceği konusunda endişelerini artırdı. Kasım ayında yapılacak ve Kongre’deki güç dengesini belirleyecek ara seçimlere 7 aydan az bir süre kalmış durumda.