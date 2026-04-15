Görüşmelere saatler kala sabotaj girişi! İran'ın kalbinde şiddetli patlama

İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından yetkililerden açıklama geldi. İranlı bir yetkili, olayın “hain unsurlar” tarafından yerleştirilen düşük etkili bir bombadan kaynaklandığını belirtirken, patlamada can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde yaşanan patlama kısa süreli paniğe neden oldu. Kentin İmam Humeyni Caddesi’nde meydana gelen olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer ilk incelemelerin ardından kamuoyuna bilgi verdi.

Patlamanın ardından çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, olay yerindeki trafik akışının daha sonra normale döndüğü bildirildi.

Hemşehri Haber Sitesine konuşan, Tahran 10. Bölge Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Balide konuya ilişkin açıklama yaptı.

Balide, "Gece saatlerinde İmam Humeyni Caddesi'nde, hain ve ülkesini satan unsurlar tarafından konulan sınırlı etkiye sahip bir bomba patladı. Can kaybı olmadı, etrafa önemli bir zararı olmadı." dedi.

Patlamanın meydana geldiği caddede trafik akışının normale döndüğünü dile getiren Balide, patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin bilgi vermedi.

İran devlet televizyonu, Tahran'ın 10. Bölge'sinde meydana gelen patlamanın "hain unsurların" sabotajı olduğunu duyurdu.

Olayın, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla yerleştirilen el yapımı ses bombasının patlamasından kaynaklandığı ve herhangi bir can veya ciddi bir mal kaybına yol açmadığı ifade edildi.

Hakan Fidan'dan Pakistan'a kritik telefon
Hakan Fidan'dan Pakistan'a kritik telefon

Gündem

Hakan Fidan'dan Pakistan'a kritik telefon

ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!
ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!

Dünya

ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak
ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak

Ekonomi

ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak

