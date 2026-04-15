Göztepe için son düzlük

Göztepe teknik ekibi ve yönetimi, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasıyla çıkışın ilk adımını atmayı hedefliyor. Avrupa hedefini sürdüren Göz-Göz, üst üste 15 puan toplayarak sezonu güçlü şekilde tamamlamayı planlıyor.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında istikrarsız bir grafik çizen Göztepe, milli takım arasının ardından da aradığı ritmi bulamadı. Ancak ligde kalan 5 maç öncesi Göz- Göz'de tek hedef 5'te 5 yaparak Avrupa kupalarına katılma şansını sonuna kadar zorlamak.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ve kurmayları, Kocaelispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçları için tüm planlarını tamamladı. Artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekip, ilk adımı 18 Nisan'da Kocaelispor deplasmanında 3 puanla atarak çıkışın başlangıcını yapmak istiyor.

GEÇMİŞİ UNUTUN MESAJI

Kasımpaşa maçında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından takım kaptanları Heliton, Mateusz Lis ve İsmail Köybaşı da futbolcularla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Kaptanlar, "Geçmişi unutun, önümüze bakın" mesajı vererek Avrupa hedefi etrafında tam bir kenetlenme çağrısı yaptı. Futbolcular da bu konuşmayla moral buldu ve kalan maçlarda daha kararlı bir duruş sergileme sözü verdi. Avrupa hayali kuran ve bu hedefi gerçekleştirmek adına büyük mücadele veren İzmir ekibi, taraftarının da gücüyle birlikte kalan 5 maçta maksimum puan toplamayı hedefliyor.