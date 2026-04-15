Meloni'den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı
Meloni’den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı

Meloni'den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile yapılan savunma iş birliği anlaşmasının otomatik yenilenme sürecini durdurduklarını açıkladı. Verona kentinde katıldığı bir fuarda konuşan Meloni, mevcut durumun hassasiyeti ve son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında bu kararı aldıklarını belirtti.

İtalyan ANSA ajansının aktardığı bilgilere göre, Başbakan Meloni’nin açıklamasının ardından somut adım atıldı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, mevkidaşı Israel Katz’a bir mektup göndererek askeri teçhizat ve teknolojik araştırmaları kapsayan mutabakatın askıya alındığını resmen bildirdi. 13 Nisan 2016'da yürürlüğe giren ve her 5 yılda bir otomatik yenilenen anlaşma, böylece belirsiz bir süreliğine dondurulmuş oldu.

UNIFIL konvoylarına ateş açılması bardağı taşırdı

Roma ve Tel Aviv arasındaki ilişkiler, özellikle Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerine yönelik müdahalelerle gerilmişti. Nisan ayı başında İtalyan konvoylarına yönelik uyarı ateşleri ve tacizler sonrasında İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Roma Büyükelçisi’ni çağırarak sert bir nota vermişti.

Meloni’den Trump’ın Papa sözlerine tepki

Başbakan Meloni, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa 14. Leo’yu hedef alan ifadelerine de değindi. Trump’ın sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Meloni, Vatikan’a yönelik bu tutumu desteklemediklerini yineledi.

İç kamuoyundan destek ve baskı

İtalya'da muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetleri nedeniyle uzun süredir hükümete savunma anlaşmalarını iptal etmesi yönünde çağrıda bulunuyordu. Meloni hükümetinin bu son adımı, ülkede geniş bir yankı uyandırırken, İsrail cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi.

