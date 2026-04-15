Ekonomi
Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Zirvedeki isim değişti!
Forbes dergisinin yayınladığı yeni verilere göre, Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu.

Türkiye'nin servet haritasında bu yıl özellikle teknoloji ve ihracat odaklı büyüme sergileyen isimlerin yükselişi oldu.

Murat Ülker, yerel listenin zirvesindeki yerini korurken, küresel ölçekte en zengin Türk ünvanı ABD merkezli Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'da kalmaya devam ediyor.

İşte Türkiye'nin en zenginleri:

1 - Hamdi Ulukaya Net Değer: $13.9B

2- Murat Ülker Net Değer: $5.3B

3- Şaban Cemil Kazancı Net Değer: $5.2B

4- Erman Ilıcak Net Değer: $3.8B

5- Ferit Faik Şahenk Net Değer: $3.1B

6- Semahat Sevim Arsel Net Değer: $3B

7- Filiz Şahenk Net Değer: $2.9B

8- Feridun Geçgel Net Değer: $2.9B

9- İpek Kıraç Net Değer: $2.7B

10- Selçuk Bayraktar Net Değer: $2.7B

11- Mustafa Rahmi Koç Net Değer: $2.6B

12- Mehmet Sinan Net Değer: $2.6B

13- Haluk Bayraktar Net Değer: $2.4B

14- Mustafa Küçük Net Değer: $2.1B

15- Sezai Bacaksız Net Değer: $2.1B/ kaynak: haber7

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı Meclis kürsüsünden haykırdı. Mısır ziyareti so..
Binlerce ABD askeri Çin sınırında!
Dünya

Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

Çin ile yaşanan gerilim ve Orta Doğu’daki çatışmaların gölgesinde düzenlenecek Balikatan tatbikatı, 17 bini aşkın askerin katılımıyla bugüne..
Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler
Gündem

Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler

Hamas tarafından aylarca rehin tutulduktan sonra ateşkes ile birlikte serbest bırakılan bir İsrailli kadın rehinenin açıklamaları, tüm dünya..
Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...
Ekonomi

Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...

Afganistan’da bankacılık sistemine ilişkin dikkat çeken bir dönüşüm duyuruldu. Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren tüm ticari bankalarda fa..
Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun
Dünya

Trump geri vites yaptı! ‘Halifelik kaldırıldı' diye sevinenlere ders olsun

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD Başkanı Trump ve Papa 14. Leo arasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada dikkat ..
