Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Zirvedeki isim değişti!
Forbes dergisinin yayınladığı yeni verilere göre, Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu.
Türkiye'nin servet haritasında bu yıl özellikle teknoloji ve ihracat odaklı büyüme sergileyen isimlerin yükselişi oldu.
Murat Ülker, yerel listenin zirvesindeki yerini korurken, küresel ölçekte en zengin Türk ünvanı ABD merkezli Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'da kalmaya devam ediyor.
İşte Türkiye'nin en zenginleri:
1 - Hamdi Ulukaya Net Değer: $13.9B
2- Murat Ülker Net Değer: $5.3B
3- Şaban Cemil Kazancı Net Değer: $5.2B
4- Erman Ilıcak Net Değer: $3.8B
5- Ferit Faik Şahenk Net Değer: $3.1B
6- Semahat Sevim Arsel Net Değer: $3B
7- Filiz Şahenk Net Değer: $2.9B
8- Feridun Geçgel Net Değer: $2.9B
9- İpek Kıraç Net Değer: $2.7B
10- Selçuk Bayraktar Net Değer: $2.7B
11- Mustafa Rahmi Koç Net Değer: $2.6B
12- Mehmet Sinan Net Değer: $2.6B
13- Haluk Bayraktar Net Değer: $2.4B
14- Mustafa Küçük Net Değer: $2.1B
15- Sezai Bacaksız Net Değer: $2.1B/ kaynak: haber7
