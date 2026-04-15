Her yıl aynı yere geliyorlar! 20 yıldır baykuşların en yakın dostu
Ordu’da yaşayan Atilla Karakaya’nın serendisi, yaklaşık 20 yıldır her mart ayında gelip yumurta bırakan baykuşlara yuva oluyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde 20 senedir aynı buluşma yaşanıyor.

Ordu'da yaşayan Atilla Karakaya'nın serendisi (ambar), yaklaşık 20 yıldır yumurta bırakıp yavrularını büyüten baykuşa yuva oldu. Baykuşlarla yakından ilgilenen Karakaya bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktardı.

Perşembe ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Atilla Karakaya'nın serendisine yıllar önce gelen bir baykuş, yumurtalarını bıraktı. Durumu fark eden Karakaya, yavrular için buraya boş arı peteği yerleştirerek yuva hazırladı. Karakaya, o günden bu yana baykuşların her mart ayında gelip yumurta bıraktığını, yavruların büyüyünce buradan ayrıldıklarını ve her birine isim verdiğini belirtti.

Hayvanlara her zaman sevgi beslediğini belirten Atilla Karakaya, "Ben bu hayvanın yuvasını bozmadım, hatta baykuşlar için serendiyi oradan kaldırmadım. Her sene yuva yaptıkları için düzenlerini bozmadım. Bu 20 yılda doğaya çok sayıda yavru baykuş kazandırıldı. Geçen yıl 2 yumurta vardı ama 1 yavru çıktı. Bu yıl ise 4 yumurtadan 3 yavru çıktı" dedi.

Bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktaran Karakaya, "Her yıl farklı isimler veriyorum. Buradan ayrılıp gidiyorlar ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Kendi aralarında da mıntıka kavgası oluyor. Sonrasında başka yerlere gidip yuva yapıyorlar. Doğada dengeyi sağlıyorlar. 'Uğursuz' diyenler var ama benim kapımda her gece ötüyorlar, çok şükür uğursuzluk yok" diye konuştu.

