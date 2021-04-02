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Medya Bomba gibi döndü! Türkiye'nin en iyisi
Medya

Bomba gibi döndü! Türkiye'nin en iyisi

Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi Barbaros dizisi için Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük prodüksüyonunun oluşturulduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:54:00 -
Bomba gibi döndü! Türkiye'nin en iyisi

Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan'ın ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde oynayacağı Barbaros dizisinin prova çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Merakla beklenen dizinin ilk fotoğraflı paylaşımı hayranlarını heyecanlandırırken, izleyiciler dizinin hangi kanalda yayınlanacağını da sorgulamaya başladı.

Türkiye'nin en büyük prodüksüyonu

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını anlatacak olan dizinin setine ziyarete giden gazeteci Birsen Altuntaş, gördükleri karşısında hayrete düştü. Es Film'in dizi için muhteşem bir atmosfer oluşturduğunu belirten Altuntaş, dizi setinin bugüne kadarki en büyük prodüksüyona sahip olacağını söyledi.

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Yorumlar

.. olum bak gülteinin karşısında önderin karşısında durduğun gibi efendi uslu ezik duracaksın yok öyle millete diklenmek!
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