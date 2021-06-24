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Gündem Bomba gelişme: Defineciler yer altı şehri buldu!
Gündem

Bomba gelişme: Defineciler yer altı şehri buldu!

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen define avcılarının kazısı, ilginç bir yapının ortaya çıkmasını sağladı. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kaçak kazı yapan kişilerin, tarihi yer altı şehrini ortaya çıkardığı belirtildi. Defineciler, polis tarafından yapılan operasyonun ardından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 21:52:00 - 2021-06-24 22:10:21
Bomba gelişme: Defineciler yer altı şehri buldu!

Türkiye'nin çeşitli illerinde kaçak kazı yapanlara yönelik, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu devam ediyor. Son dönemde sık sık gündem olan defineciler, bu kez Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ortaya çıktı.

İhbar üzerine harekete geçildi

İlginç olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.

Adrese baskın düzenlendi

Adrese giden ekipler baskın yaptıkları evde büyük bir çukur ve kazı ekipmanları olduğunu fark etti. Baskında M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Tarihi objeler tespit edildi

Üç metre genişliğinde açılan çukurdan içeri giren polis, tünelin içerisinde sütunların bulunduğu, içerisinde çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objelerin bulunduğu tespit etti.

Ekipler yaptıkları ilk incelemede bulunan yerin tarihi yer altı şehri olduğunu belirledi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, operasyon sonrası polis girdiği yer altı şehrini cep telefonu kamerası ile de kayıt altına aldı.

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