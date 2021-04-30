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Gündem Bomba etkisi yaptı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan fotoğrafı
Gündem

Bomba etkisi yaptı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlarla çekilen fotoğrafı sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Söz konusu fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:11:00 -
Bomba etkisi yaptı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan fotoğrafı

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve BORAN 105 taşınabilir obüslerin Türkiye'ye, Savunma Sanayiine, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diledi.

"İstiklalin yolunun asker sayısı kadar..."

Erdoğan, Türkiye'nin artık uçak bombalarının, mühimmatların, füzelerin ve harp başlıklarının patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağını söyledi.

Sultan 2. Abdülhamit döneminde yerli silah sanayisi için başlatılan atılımlar, kurulan fabrikalar, geliştirilen sistemlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini yeniden atalete bıraktığına dikkati çekerek, Kıbrıs çıkarmasında yaşanan acı tecrübelerin bu konudaki eksikliğin vahametini tüm çıplaklığıyla gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklalin yolunun asker sayısı kadar, hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır." dedi.

Fotoğrafı sosyal medyada bomba etkisi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nde çekilen fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı.

İşte beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o fotoğraf:

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