Bomba Erdoğan itirafları! Solcular ve devrimciler arkadaşınızı iyi izleyin

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Solcuyum, devrimciyim" diyen bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri içeren ve sosyal medyada büyük etkileşim alan videoyu, kendi hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 14:33:00 -

"Solcuyum, devrimciyim" diyen bir vatandaşın sokak röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de o videoyu kendi hesabından paylaştı.

Gökçek'in "Solcular, devrimciler bu arkadaşımızı dinler misiniz? Yorumu açık bırakıyorum. Medeni yorum bekliyorum. Aynı zamanda test olacak." notuyla paylaştığı görüntülerde vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şu ifadeleri kullanıyor.

"Yaptıkları ortada. Bak ben Türkiye'nin her yerini gezdimi, dolaştım. Doğu'ya da gittim, o yollar nasıl yapılmış. Yol yoktu ya yol yoktu. 47 senedir araba kullanıyorum. Karadeniz'e gidip yapılan tünelleri gördünüz mü? O yolları gördünüz mü? Ama ben gittim gördüm."

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