Bomba bilgi: Akşener, Brunson ve Altaylı üçlüsü buluştu!

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Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, '15 Temmuz’dan hemen önce: Akşener, Altaylı, Brunson' başlıklı yazısında, 15 Temmuz hain darne girişimine giden süreçte yaşananları hatırlatarak, şu tespiti yaptı: "Günümüzde, Meral Hanım Partisi’nin İP’leri Pensilvanya’nın ellerindedir."

Akşener'in darbe girişimi öncesindeki mitinglerinde 'Başbakan olacağım' söylemi!

Korkmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kamuoyunun papaz olarak tanıdığı Brunson'ın, darbe girişiminin tam göbeğinde olduğunu belirterek, "Enver Altaylı, 21 Ağustos 2017’de Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilmişti. Altı gün sonra tutuklanmıştı. Halen kodeste. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünden birkaç gün öncesinde gerçekleşen gizli görüşmede Enver Altaylı, Andrew Brunson ve Meral Akşener bir araya geldiler! Akşener’in o dönemde 'Başbakan olacağım' diyerek çok iddialı konuşmasının sebebini anlamak hiç de zor değildir. Mitinglerde, biteviye 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diyordu! 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasının berhava olmasını müteakip haftalarca suskun kalan Meral Hanım’dan bahsediyoruz!" dedi.

Enver Altaylı'nın FETÖ iltisakı...

Yeni Şafak yazarı Korkmaz, Enver Altaylı'nın ortaya çıkan FETÖ iltisakını hatırlatarak, "FETÖ’den tutuklu, CIA ile bağlantılı Enver Altaylı’da ele geçirilen belgeler arasında Michael Flynn’e yazdığı e-mektup da ortaya çıkmıştı. Mister Altaylı, 3 Ekim 2016 tarihli e-posta metninde Erdoğan’ı Flynn’e şikâyet ediyordu. Darbenin bir 'komplo' olduğunu öne sürüyor; FETÖ’ye koltuk çıkıyordu. Altaylı bunları yazdığı sırada Frankfurt’taydı: Mektupta 'Bir süreliğine Belfast’ta olacağım. Türkiye’deki olumsuz gelişmeler nedeniyle görevime orada devam edeceğim. Belfast-Washington-Ankara arasında iyi bir lokasyon belirledim' diyordu. Bu e-postası ile ilgili haberler 23 Ocak 2020 tarihinde medyada yer aldı. Altaylı’nın Michael Flynn’le ayrıca CIA eski şeflerinden Duane Clarridge ile birlikte samimi bir biçimde poz verdiği fotoğraflar da, o sıralarda gün ışığına çıkmıştı. Altaylı’nın 'Saygıdeğer Büyüğüm' diye andığı Duane Clarridge, “A Spy For All Seasons” adlı kitabında kahramanı olarak Arabistanlı Lawrence diye bilinen meşhur İngiliz casusunu göstermiştir!" ifadelerini kullandı.

'CIA & FETÖ & İP'

Enver Altaylı'nın İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile akrabalığını hatırlatan Tamer Korkmaz, şunları söyledi: "Günümüzde, Meral Hanım Partisi’nin İP’leri Pensilvanya’nın ellerindedir. İP’in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı’dır. Buğra Kavuncu’nun FETÖ bağlantılarını ifşa ettiği için partisinin hışmına uğrayan ve de gelgitli ihraç süreci sonrasında istifa eden Ümit Özdağ ne demişti: 'Saltuk Buğra Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu, Enver Altaylı’dan ‘fikri liderim’ diye bahsediyor. Altaylı ise CIA ajanları Ruzi Nazar ve Duane Clarridge’ten ‘Ruhları şad olsun: Saygıdeğer büyüklerime karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle’ diyerek söz ediyor' "

'Kıssadan hisse'

Tamer Korkmaz, yazısını şöyle tamamladı:

"Üç Kâğıtçı SBK ile Aslı Baydıntaşbaş’ın eski eşi Ekim Alptekin’in 'Türkiye için lobi yapmak üzere' Michael Flynn’e gittiklerine dair hikâyeyi yemiyoruz! Olsa olsa; 15 Temmuz’daki darbe girişimini alkışlatan bu Flynn kahpesi, ancak tersinden yani “Türkiye aleyhine lobi” yapmıştır. SBK, CIA eski başkanı Woolsey ile birlikte şu Papaz sanılan kaşar CIA ajanı Brunson’ın “serbest bırakıldığı” hadisede devredeydi, yahu."