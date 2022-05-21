Bomba anket sonuçları paylaşıldı! Suriyelilerin gitmesini en çok o partiye oy verenler istiyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili yapılan çarpıcı bir anketi köşesine taşıdı. Ankette, Suriyelilerin gitmesini isteyen en çok seçmenin bulunduğu parti de belli oldu. Söz konusu ankette Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili şu sonuçlar çıktı:

Hepsi derhal gönderilsin (%42,8)

Suriye’de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin (%31,2)

Barış sağlanınca faydalı olanlar kalsın, diğerleri gönderilsin (%22,2)

Hiçbirinin gönderilmesine gerek yoktur (%3,8)

sığınmacılar için, “Hepsi derhal gönderilsin” cevabını verenlerin çoğunluğunun muhalefet partilerini destekleyen kesimlerde olduğu görülüyor:

-CHP Seçmeni: %73,7

-İYİ Parti Seçmeni: %91,5

-HDP Seçmeni: %54,5

AK Parti ve MHP seçmeninde ise bu oranın önemli ölçüde düşük olduğu görünüyor.

“Sığınmacıların hepsi derhal gönderilsin” diyenlerin oranı:

-AK Parti Seçmeni: %16,1

-MHP Seçmeni: %21,8

Genel seçim anketi

Ankette bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların yanıtları şöyle:

AK Parti:%36,9

CHP: %25,1

İYİ Parti: %11,8

MHP:%10,1

HDP:9,4