Köprüden önceki son çıkış: İşte performansı yüksek fiyatı ucuz modeller!
Yaz sezonu öncesi sıfır otomobiller piyasaya sürülmeden önce hareketlilik artarken, yaklaşık 1.6 milyon lira bütçeyle tercih edilebilecek dikkat çekici modeller öne çıkıyor.
Dayanıklılık, konfor ve performansı bir arada sunan seçenekler, kullanıcıların beklentilerine hitap ediyor.
PARSCAR'IN DERLEDİĞİ LİSTEYE GÖRE 1.6 MİLYON LİRA BÜTÇEYLE SATIN ALINABİLECEK OTOMOBİLLER ŞÖYLE:
• CHERY TİGGO 7 PRO MAX 1.6 T-GDI 2025 Model (10.000KM-40.000Km)
BMW 5.20i EXECUTIVE 2015 Model (120.000Km-170.000Km)
MERCEDES C180 FASCINATION CAM TAVAN 2016 Model (120.000Km-160.000Km)
OPEL INSIGNIA 1.5D EXCLUSIVE 2022-2023 Model (40.000Km-70.000Km)
SKODA SUPERB 1.5TSI PRESTIGE DSG 2020-2021 Model (90.000km-145.000Km)
PEUGEOT 2008 1.2 ALLURE CAM TAVAN 2024-2025 Model (30.000Km-55.000Km)
VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 TSI STYLE DSG 2022 Model (50.000Km-80.000Km)
• HONDA CIVIC 2021-2022 Model 1.6i VTEC ECO ELEGANCE (50.000Km-85.000Km)
RENAULT MEGANE 2023-2024 Model 1.3 ICON CAM TAVAN (20.000Km-40.000Km)
TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID 2024-2025 Model (40.000Km-70.000Km)
HYUNDAI i20 “N” 1.6 TURBO- GDI 204HP 2023 Model (50.000Km-80.000Km)
AUDI A3 SEDAN 2020-2021 Model 35TFSI DYNAMIC CAM TAVAN (80.000Km-140.000Km)
VOLKSWAGEN PASSAT 2019-2020 Model 1.6 TDI BUSINESS (90.000Km-140.000Km)/ derleyen: haber7
