Önce jakuzi şimdi baklava! Şeyma Döğücü iftiracı Alper Yeğin’i yerin dibine soktu

Sancaktepe Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Şeyma Döğücü, CHP'li mevcut belediye yönetimine yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in çevirdiği tiyatro ifşa etti.

Döğücü açıklamasında, Yeğin’in göreve gelir gelmez hizmet üretmek yerine “jakuzi” iddialarıyla gündem oluşturulduğunu, bu iddiaların tutmaması üzerine bu kez “4750 kilo baklava alındı” söyleminin ortaya atıldığını ifade etti.

Söz konusu iddialarla ilgili yargı sürecine de değinen Döğücü, “jakuzi” iddiasını gündeme taşıyan Şaban Sevinç, Mehmet Andaç, Necati Özkan ve İbrahim Özkan hakkında açtığı davalar sonucunda mahkemelerin tazminat kararı verdiğini belirtti.

“Baklava” iddiasıyla ilgili olarak da dava açtığını ifade eden Döğücü, mahkemenin belediye kayıtlarını bilirkişi aracılığıyla incelediğini ve Başkan Yeğin’in bu konuda haksız bulunduğunu öne sürdü.

Açıklamasında mevcut yönetimi da eleştiren Döğücü, verilen vaatlerin yerine getirilmediğini, belediye binasının üniversiteye devredileceğine dair sözlerin tutulmadığını ve kamuoyunun spekülasyonlarla meşgul edildiğini savundu.

Döğücü, söz konusu iddialar nedeniyle yeni suç duyurularında bulunacağını belirterek, sürecin gelişmelerini kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Şeyma Döğücü'nün açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna açıklamamdır:

Sancaktepe Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz hizmet üretmek yerine, “jakuzi” yalanıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışan Alper Yeğin, bu iftira tutmayınca bu kez “4750 kilo baklava alındı, kim yedi?” yalanına sarılmıştır.

Bu kişiler tazminata mahkûm edilmiştir

Söz konusu “jakuzi” yalanını sosyal medyada yayan sözde gazeteciler Şaban Sevinç, Mehmet Andaç, hâlihazırda cezaevinde bulunan ve casusluktan yargılanacak olan Necati Özkan ile İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan’ın yalan söyledikleri mahkeme kararlarıyla tescillenmiş; tarafımca açılan davalar sonucunda bu kişiler tazminata mahkûm edilmiştir.

Alper Yeğin hakkında “baklava” iftirası nedeniyle açtığım davada ise sayın mahkeme, belediyenin tüm kayıtlarını bilirkişi aracılığıyla incelemiş ve kendisinin açıkça yalan söylediğini ortaya koymuştur. Bu nedenle kendisi de manevi tazminata mahkûm edilmiştir.

Bu yöntem size de tanıdık gelmiyor mu?

Sancaktepe’de sergilenen tablo, klasik CHP belediyeciliğinin bir yansımasından ibarettir. Belediye binasının üniversiteye devredileceği yönündeki vaat hâlâ ortada yoktur. “Çok lüks” diyerek eleştirdikleri binada oturmaya devam etmektedirler. Verilen sözler tutulmayınca, kamuoyunu oyalamak için iftira ve spekülasyon üretmekten başka bir yol bulamamaktadırlar. Bu yöntem size de tanıdık gelmiyor mu?

Şimdi sırada, bu yalan ve iftiralar nedeniyle yapılacak suç duyuruları vardır. Sürecin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacağım.