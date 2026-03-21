Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi

Sosyal medya paylaşım platformlarında cami içerisinde küfürlü rap şarkıları eşliğinde belden yukarısı çıplak halde videolu paylaşımda bulunan sahsın 18 yaşındaki Emircan YILMAZ olduğu belirlendi.

Canobeyy @c4nobeyy adlı hesaba yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bahse konu hesabın sahibi 2008 doğumlu Emircan Yılmaz İnegöl'de gözaltına alındı.

Farklı sosyal mecralarda yayılan videonun X sosyal medya platformunda da çokça paylaşılınca infiale sebep oldu. Vatandaşlar özellikle Ramazan Bayramı'nda bu tür bir hakarete izin verilmemesini isteyerek, videoya sert tepki gösterdi.

Aynı şahıs "abi kendine gel camidesin" diyen bir kişiyi de sosyal medyada hadsiz bir şekilde "fark eder mi" yanıtını verdi

18 yaşındaki şahsın Bursa'da olduğu belirlendi.

Aynı şahsın başka bir camide daha üstü açık şekilde rap şarkı söylediği, bu hakareti düzenli olarak tekrarladığı belirlendi. Şahıs dini değerleri aşağılama suçundan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

Dini ve manevi değerlere hakaret ya da aşağılama gibi olaylara geçit verilmiyor.