Bomba "AK Parti" çıkışı! "Şu acı haberi vermek zorundayım" deyip duyurdu

TV100 yazarı Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve parti yönetimine milletvekili adayları konusunda, "Şu acı haberi vermek zorundayım parti yönetimine. Bazı illerde insanlar o kadar kızgın ki bize yeniden aday olması beklenen mevcut milletvekillerinin adını gönderip, 'Filanca isim sakın aday olmasın, çünkü burada insanlar onun hemşerilerinden o kadar çektiler ki o da kim vurduya gidebilir' diyorlar.

Şikâyet edilen bazen bir belediye başkanı, bazen AK Parti il ya da ilçe başkanları ve yöneticileri, bazen de vali ya da kaymakamlar olmakta" diye uyarıda bulundu.

Milletvekili adaylarının belirleneceği il ve ilçelerde, mevcut belediye başkanlarının performanslarına bakılarak belirlemek gerektiğini kaydeden Uğur, "Çünkü milletvekili adaylarının belirlenmesinde AK Parti’ye oy veren seçmenlerin pek çok beklentisi var. Önüme gelen herkese soruyorum 'Kimi milletvekili adayı olarak görmek istersiniz' diye. Verdikleri cevap ne biliyor musunuz? 'Aklımızda hiçbir isim yok. Çünkü isim söylemek istemiyoruz. Sadece milletvekili adaylarının nasıl olmaları ya da olmamaları gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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