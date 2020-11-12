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Spor Boluspor'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Boluspor'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:17:25 -
Boluspor'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Testler sonrası 5 futbolcu ve 1 antrenör ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcu, antrenör ile kulüp personellerinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.

Beypiliç Boluspor'da 6 Kasım'da test sonuçları pozitif çıkan 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanı tedaviye alınmıştı.

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