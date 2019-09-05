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Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendireceklerini belirterek, ilk 3 haftadaki kötü gidişat nedeniyle morallerini bozmada çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:48
Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendireceklerini belirterek, ilk 3 haftadaki kötü gidişat nedeniyle morallerini bozmada çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, milli maç arasının ardından kendi evinde Altay ile karşılaşacak. Altay maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Giray Bulak, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altay maçı öncesindeki boşluğu hazırlık maçlarıyla değerlendireceklerini ifade eden Bulak, “Milli takım arasında Cumartesi günü Osmanlıspor’la saat 15.00’de stadımızda hazırlık maçı yapacağız. Statta organizasyon yapılıyor. Belki Pazar günü kalan arkadaşlarla 19 yaş takımımızla maç yapacağız. Burada hazırlıklar çok önemli. Yeni gelen arkadaşlarımızın en azından 10-12 günlük süreleri var. Bu sürede onları hazırlayıp tamamlamaya çalışacağız” dedi.



“Fikstüre baktığımda çok dalgalanmaların olmayacağını düşünüyorum”


Bulak, son oynadıkları Erzurum karşılaşmasında beraberliği dahi düşünmezken mağlup olmalarının kendilerini üzdüğünü belirterek, “Belki ligin 5-6 haftasında çok kırılmaların yaşanacağı sonuçlar bekliyorduk. Ama böyle arka arkaya bunları yaşayacağımızı çok da fazla düşünmüyorduk. Bir defa biz yeni bir takım oluşturuyoruz. Aşağı yuları 10-11 oyuncu gitmiş 15-16 oyuncu katılmış bir sezon yaşıyoruz. Dolayısıyla burada uyum sorunu mutlaka olacaktır. Böyle bir beklenti vardı. Ama bu sorunu yaşarken sonuç da alacağımızı düşünüyorduk. En azından birkaç puan daha alabileceğimizi düşünüyorduk. Ama maalesef olmadı. En son oynadığımız Erzurumspor maçında beraberliği dahi düşünmezken mağlup olmamız bizi üzdü. Rakibe çok pozisyon verirsiniz, size karşı çok dominant oynar, böyle birşey yaşarsınız mağlup olursunuz. Böyle bir şey yaşanmadı. Oyunun geneli bizde oynandı. Rakibin 10 kişi kaldığı an da 11 kişi oynarken de yine biz 2-3 pozisyon bulduk. Buna rağmen mağlup kapattık. Fikstüre baktığımda çok dalgalanmaların olmayacağını düşünüyorum. Alabilecek olduğumuz bir içeri bir dışarı galibiyetinin bizi nerelere taşıyabileceğini biliyorum. Onun için hiçbir zaman moralimizi bozmadan daha verimli çalışmalar ve oyuncuları geliştirecek çalışmaları artırarak sonucun peşine düşeceğiz. Ve bunu alacağımıza bizim inancımız çok yüksek” dedi.



“İngiltere’de hakemle ilgili konuşan hocalar ceza alır”


Teknik Direktör Giray Bulak, son günlerde Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerle ilgili kulüplerden ve teknik direktörlerden gelen yorumlara yönelik olarak, “Herkes bir tarafı baskılamaya çalışıyor. Ben olsam Türk futbolu adına eğer çok olumsuz demeçler vereceksem İngiltere’deki gibi, orada hakemlerle ilgili kimse konuşamaz. Ama bizim ülkemizde herkes konuşuyor. Orayı baskı altına alıyoruz ve insanları şaşırtıyoruz. Ben Merkez Hakem Kurulu başkanı Zekeriya Alp’in o dürüstlüğüne kimse bir şey diyemez ben de diyemem. Yani eğer bir yanlış olacaksa en başta engelleyecek insan kendisidir zaten. Ama şimdiden bakıyorum. Kazanan takım kazanma pozisyonuna gelmeden önce konuşmaya başlıyor. Bu yanlış. Ceza verilse, ama bu cezalar verilmiyor. Sistem kendini düzeltmeli diye düşünüyorum. Hemen konuşuyoruz başka mesajlar veriyoruz. Gelecek adına mesajlar veriyoruz. Bunu İngiltere’de yapamazsınız. Konuşan hocalar orada hemen ceza alırlar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:48
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