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Spor Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yoluna devam ediyor
Spor

Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yoluna devam ediyor

Beypiliç Boluspor Başkan Vekili Oğuzhan Özçelik: - "Şu an için teknik heyet değişikliği gündemimizde yok"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:09:23 -
Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yoluna devam ediyor

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Başkan Vekili Oğuzhan Özçelik, gündemlerinde teknik heyet değişikliği olmadığını bildirdi.

Özçelik, ligde oynanan 4 karşılaşmada 1 puan alan ve son olarak deplasmanda Giresunspor'a 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yolların ayrıldığı iddiaları hakkında AA muhabirine açıklama yaptı.

Teknik heyetin takımın başında olduğunu vurgulayan Özçelik, "Şu an için teknik heyet değişikliği gündemimizde yok. Ligin çok başında, yeni kurulmuş denilebilecek bir takımın hazır hale gelebilmesi, teknik ve taktik anlamda istenileni ortaya koyabilmesi, en az 5-6 haftalık bir süreçtir." diye konuştu.

Özçelik, milli maç arasındaki iki haftalık süreçte takımın çok daha iyi hazırlanarak, Tuzlaspor maçıyla çıkış yakalamayı hedeflediğini kaydetti.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de alınan sürpriz sonuçların takımların henüz hazır olmadığını gösterdiğini anlatan Özçelik, "Bu anlamda teknik direktör Ahmet Taşyürek ve teknik heyetimizle birlikte başladığımız gündeki gibi devam edeceğiz." dedi.

Özçelik, transfer konusunda da çalışmaların yapıldığını, gün içerisinde iki transferin netleşeceğini sözlerine ekledi.

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