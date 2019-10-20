Boluspor Giresunspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Peki, Boluspor Giresunspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Peki, Boluspor Giresunspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bolusupor evinde Giresunspor'u konuk etti. İşte, Boluspor Giresunspor maçının detayları... MAÇ SONUCU: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sone erdi. 55. dakikada Bolusupor Poepon ile öne geçti: 1-0 68. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Poepon durumu 2-0'a getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Boluspor oldu.

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