THY - Konya
0553 313 94 23

Boluspor dolu dizgin! 2'de 2 yaptı

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Boluspor, ligin ikinci haftasında konuk olduğu Elazığspor'u da 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:00
Boluspor dolu dizgin! 2'de 2 yaptı

1. Lig'in 2. haftasında TY Elazığspor, evinde ağırladığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet kontrol etti.

8. dakikada Ahmet'ın kullandığı kaleci vuruşu kısa düştü. Ceza sahası dışından Mustafa'nın plase vuruşu direkten döndü.

16. dakikada Tatos'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa arka direkte Mehmet Yiğit kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Akabueze kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1

30. dakikada sol kanattan yapılan ortayı Mustafa ayakla kale çizgisine gönderdi ancak Özgür Can boş kaleye meşin yuvarlağı gönderemedi.

31. dakikada Bagayoko kalecinin önde olduğunu görünce orta sahanın ortasından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

48. dakikada Elazığspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Azabueke sol kanatta pasını Özgür Can'a bıraktı. Özgür Can düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

62. dakikada hızlı gelişen Elazığspor atağında Tatos'un ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında Ahmet'in sol çaprazdan şutunu kaleci kornere tokatladı.

76. dakikada Emre, Ahmet Aras ile duvar pası yaptı ve sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada Orhan'ın sol kanatta ortasına Tatos kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Ahmet Aras'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci son anda çıkardı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Caner Ak xx, Oğuz Terzi xx, Furkan Ürün xx

Elazığspor:Ahmet Doğan xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Yiğit, Ali Fırat Okur xx, Emre Öztürk xxx, Bjarnason xx, Bagayoko xx (Orhan dk. 74 x), Kadir Taşoğlu xx (Kadir Bekmezci dk. 83 ?), Eren Çinkılınç xx (Diarra dk. 90 ?), Tatos xx, Ahmet Aras xx

Yedekler: Soner Şahin, Ali Karataş, Onur Alsu

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

 

 

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Uğur Akdemir xx, Diarra xx, Yusuf Emre Gültekin xx (Umut dk. 74), Cengiz Umut Meraş xx, Ümit Kurt xx, Akabueze xxx, Mustafa Durak xx (İsmail Haktan dk. 65 x), Melih Okutan xx (Dimov dk. 90 ?), Özgür Can Özcan xxx

Yedekler: Gökhan Köstereli, Ufuk Budak, Gudio Koçer, Burak Asan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Emre (dk. 76) (Elazığspor), Akabueze (dk. 19), Özgür Can (dk. 48) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Tatos, Bjarnason, Ali Fırat (Elazığspor), Uğur, Diarra (Boluspor)

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:00
  1. Sait Karafırtınalar
  2. Elazığspor
  3. Boluspor
  4. Elazığ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
    1. Mısır'da feci kaza! Çok sayıda ölü var
    2. Tuzla Piyade Okulu'na FETÖ baskını
    3. Rus vekilden Erdoğan açıklaması:..
    4. Galatasaray'dan ayrılan Carole'ün yeni..
    5. Suriyeliler teşekkür edip ülkelerine..
    6. Empoli Salih Uçan'ı açıkladı
    7. Boluspor dolu dizgin! 2'de 2 yaptı
    8. Hatay valiliğinden "özel güvelik..
    9. Zonguldak Mesut Özil için yürüdü
    10. AB'de yaz saati tartışması!
    11. İngilizler duyurdu: Trump Brunson'ı..
    12. Beşiktaş'ta deprem! Sözleşmesi..
    13. ABD'den Myanmar'a yaptırım kararı
    14. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen..
    15. Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
    16. Türkiye ve Fransa anlaştı! Harekete..
    17. Trabzon-Sivas maçının ilk 11'leri..
    18. Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7..
    19. Faciadan dönüldü! Boğaz'da hareketli..
    20. Beşiktaş'ın yeni 10 numarası..
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi