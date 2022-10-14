Boluspor-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
1.Lig'de 9.hafta maçında Boluspor-Denizlispor karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
TFF 1.Lig’de 9.hafta heyecanı 14 Ekim Cuma günü oynanacak Boluspor-Denizlispor maçıyla başlayacak. Peki, maç saat kaçta şifresiz kanalda mı?
Boluspor-Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Boluspor bu akşam sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2’den naklen yayımlanacak?