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Spor Boluspor, 2 yabancı oyuncu peşinde
Spor

Boluspor, 2 yabancı oyuncu peşinde

Kulüp başkan vekili Oğuzhan Özçelik: - "Transfer çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 11 transfer yaptık. Takımı hemen hemen oluşturduk. Üçüncü bölgeye 2 yabancı transferi daha düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:43:24 -
Boluspor, 2 yabancı oyuncu peşinde

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un başkan vekili Oğuzhan Özçelik, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2 yabancı oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini söyledi.

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik heyet ve futbolcuların yeni sezona iyi bir şekilde hazırlandığını vurguladı.

Transfer çalışmalarına değinen Özçelik, şunları söyledi:

"Transfer çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 11 transfer yaptık. Takımı hemen hemen oluşturduk. Üçüncü bölgeye yabancı 2 transfer daha düşünüyoruz. Gerçekten sportif başarı da istiyoruz ama ilk etapta mali tabloyu düzeltmek istiyoruz. Onu düzelttikten sonra da takımın başarısına yöneleceğiz. Güzel bir yerleri hedefliyoruz. Boluspor'un güzel yerlerde olacağını ümit ediyoruz."

Özçelik, pandemi nedeniyle sürekli sağlık kontrollerinin yapıldığına işaret ederek, "Testlerimiz sürekli olarak yapılıyor. Bu süreçte hazırlık maçlarımızı da çok fazla yapamıyoruz. Karşı takımlarda pandemi dönemi nedeniyle tedbirler almış durumda. Takım kendi arasında hazırlık maçı yapıyor." diye konuştu.

Liglerin başlamasına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özçelik, "Hazırlıklar, tam anlamıyla bitirmeden lige girmiş olacağız. Milli takım maçı arasında inşallah takımı toparlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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