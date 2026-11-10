Bölünmüş yolların vatandaşa yıllık kazancı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölünmüş yolların vatandaşa yıllık 807 milyon saat zaman ve 2 milyar 640 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladığını açıkladı. Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni'nde konuşan Uraloğlu, bu sayede yaklaşık 6,6 milyon ton karbon emisyonunun atmosfere salınmasının da önlendiğini söyledi.

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre bölünmüş yol seferberliğiyle 6 bin 101 kilometrelik ağ 30 bin 292 kilometreye, otoyol uzunluğu ise bin 714 kilometreden 3 bin 848 kilometreye çıktı. Bölünmüş yollar bugün toplam yol ağının yüzde 44'ünü oluşturuyor.

Ulaşım sektörü emisyonda ikinci sırada

Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında yapılan yatırımların günümüzdeki değerinin 355 milyar dolara ulaştığını bildiren Uraloğlu, bu yatırımların "yalnızca fiziki bağlantıları sağlamak için değil; aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, seyahat sürelerini kısaltmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla da" hayata geçirildiğini ifade etti.

Türkiye'de ulaşım sektörünün yüzde 17,6'lık payla sera gazı emisyonlarında ikinci sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, bu tablonun altyapı yatırımları ile lojistik faaliyetlerini birlikte ele almayı zorunlu kıldığını vurguladı. Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olduklarını belirten Uraloğlu, Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası'nın tüm modları kapsayacak şekilde yürütüldüğünü kaydetti. Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin de limanlardan lojistik merkezlerine kadar standart hale getirildiğini söyledi.

Demiryolunda 2053 hedefi: 28 bin 590 kilometre

Uraloğlu, 14 bin 272 kilometre olan ulusal demiryolu ağının 2028 yılında yaklaşık 17 bin kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaştırılmasının planlandığını açıkladı. Demiryolunun yük taşımacılığındaki payının yüzde 3,5'ten yüzde 22'ye, elektrifikasyon oranının yüzde 53'ten yüzde 90'lara çıkarılması hedefleniyor.

Kent içi ulaşımda çevre dostu çözümlere ağırlık verdiklerini belirten Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2026'da bin 56 kilometreye ulaştığını söyledi. Liman bağlantılı iltisak hatları ve lojistik merkezlerle karayolu ağırlıklı taşımacılıktan demiryolu ve denizyoluyla entegre sistemlere geçişin hızlandırıldığını, yaban hayatının geçişini sağlayan ekolojik köprülerden yeşil liman ve sürdürülebilir havacılık uygulamalarına kadar bütüncül bir dönüşüm yürütüldüğünü anlattı.

Dört kategoride dört firma ödül aldı

İki yılda bir verilen ödüller, bu dönem belgesi hâlâ geçerli olan işletmeler arasından yapılan değerlendirmeyle dört kategoride sahiplerini buldu. Yeşil Lojistik Uygulama Ödülü'nü Alışan Lojistik A.Ş., Demiryolu Taşımacılığı Başarı Ödülü'nü Greenlog İntermodal Lojistik Hizmetleri A.Ş., Denizyolu Taşımacılığı Başarı Ödülü'nü T.G.L. Tet Global Lojistik Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Entegre Taşımacılık Başarı Ödülü'nü ise Mars Logistics Transport ve Lojistik A.Ş. aldı.

Ödül alan firmaları tebrik eden Uraloğlu, "Sürdürülebilir lojistik; yalnızca emisyon azaltmak değildir. Aynı zamanda rekabet gücünü artırmak, maliyetleri düşürmek ve tedarik zincirlerini dirençli hale getirmektir" dedi. Uraloğlu, belgelerin kâğıt üzerinde kalmamasını, ileride tedarik zincirlerinin yeni standardı olmasını temenni etti.

Bakanlık olarak altyapıyı kurduklarını, yolu açtıklarını, demiryolunu güçlendirdiklerini ve yeşil limanları yaygınlaştırdıklarını dile getiren Uraloğlu, özel sektöre "Asıl büyük iş ise o altyapının üzerinde yeşil bir ekosistem inşa eden sizlere düşüyor" sözleriyle seslendi.