Bolulu Mehmet Yalçınkaya öneriyor! Sırrını verdi: Lokum gibi kavurma tarifi: Şefler böyle yapıyormuş

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan kavurma, doğru tekniklerle pişirildiğinde tadı damakta kalan bir yemek haline geliyor. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, kavurma için eti hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını paylaştı.

ETİN DİNLENMESİ ŞART

Eğer kavurmayı kurban etiyle yapacaksanız, kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten Yalçınkaya, “Teze et mideyi bozar. İlk gün sakatat yiyebiliriz, ancak kavurma yapmak için beklemeliyiz,” diyor. Şef, etin en az iki saat dinlendirilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Bu süre boyunca etin kendini çekerek daha lezzetli hale geleceğini belirtiyor.



YAĞ SEÇİMİ VE HAZIRLIK SÜRECİ

Kavurmanın hazırlanmasında doğru yağ kullanımı da büyük önem taşıyor. Yalçınkaya, “Aynı hayvandan bir parça yağ alıyorum. Danaysa but kısmından, kuzuysa tranç bölgesinden yağ seçiyorum,” diyerek yağın etle uyumuna dikkat çekiyor. Kavurma yaparken önce yağı tencereye koyup erittikten sonra kıkırdakların alınması gerektiğini belirtiyor.

TUZ EN SON EKLENMELİ

Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise tuzun en son eklenmesi. “Tuzu en son ekliyoruz çünkü tuz eti sertleştirir,” diyen Yalçınkaya, kavurmayı yaparken etin suyunu çektikten sonra 5 dakika dinlendirmeyi öneriyor. Bu dinlenme süresi, etin yağını daha iyi çekmesine yardımcı oluyor.



SOĞANSIZ KAVURMA

Kavurmada soğanın kullanılmadığını belirten Yalçınkaya, “Soğan seviyorsanız, tencerenin ortasına bütün bir soğan koyabilirsiniz, ama doğrayıp kavurmaya eklemeyin. Kavurmada soğan olmaz,” diyerek geleneksel yöntemin dışına çıkılmaması gerektiğini ifade ediyor.

KENDİ YAĞINDA PİŞMELİ

Kavurmanın tereyağı ya da zeytinyağı ile pişirilmemesi gerektiğini belirten şef, “Kendi yağında ya da kuyruk yağında pişecek. Saf et olacak,” diyerek kavurmanın en doğal haliyle pişirilmesinin önemini vurguluyor. Kavurmanın kısık ateşte, terletilerek pişirilmesi gerektiğini ekleyen Yalçınkaya, lavaş ekmeğiyle servis edilmesini tavsiye ediyor.



Bu püf noktalarına dikkat ederek hazırlayacağınız kurban kavurması, bayram sofralarınızda baş tacı olacak!